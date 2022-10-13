Требуются специалисты в ТОО «Квант» В офис требуется: *бухгалтер материального стола *бухгалтер ревизор *оператор кассир *грузчик Обращаться по телефонам: +7 7112 28 38 19 +7 771 032 00 05 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.