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Бизнес-новости

Свободные вакансии в ТОО «Квант»

В швейном цехе свободны вакансии: закройщики; учётчики, один человек; технолог, один человек Район Зачаганск А так же требуются специалисты: электрик, экскаваторщик водитель (категория D), охрана, дворник в ТД "Водолей", технички. В КХ Донгелек требуются: ветеринарный врач, бухгалтер по ведению крестьянского хозяйства Обращаться по телефону: +7 711 (2) 28-38-19 +7 771 032-00-05 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Свободные вакансии в ТОО «Квант»
Требуются специалисты в ТОО «Квант»
Требуются специалисты в ТОО «Квант»
В швейном цехе свободны вакансии:
  • закройщики;
  • учётчики, один человек;
  • технолог, один человек Район Зачаганск
А так же требуются специалисты:
  • электрик,
  • экскаваторщик
  • водитель (категория D),
  • охрана,
  • дворник в ТД "Водолей",
  • технички.
В КХ Донгелек требуются:
  • ветеринарный врач,
  • бухгалтер по ведению крестьянского хозяйства
Обращаться по телефону: +7 711 (2) 28-38-19 +7 771 032-00-05 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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