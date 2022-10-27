Свободные вакансии в ТОО «Квант»

В швейном цехе свободны вакансии: закройщики; учётчики, один человек; технолог, один человек Район Зачаганск А так же требуются специалисты: электрик, экскаваторщик водитель (категория D), охрана, дворник в ТД "Водолей", технички. В КХ Донгелек требуются: ветеринарный врач, бухгалтер по ведению крестьянского хозяйства Обращаться по телефону: +7 711 (2) 28-38-19 +7 771 032-00-05 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.