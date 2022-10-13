Требуются специалисты в ТОО «Квант» В швейном цехе свободны вакансии: *Закройщики *Учетчики 1 человек; *Технолог 1 человек *Экскаваторщик *Электрик *Водитель категория D *Охрана *Дворник в ТД Водолей *Технички *Грузчик В КХ Донгелек требуются: * ветеринарный врач; *бухгалтер по ведению крестьянского хозяйства добавить Обращаться по телефону: +7 777 288 46 33 Район Зачаганск. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.