Трёхлетний мальчик провёл три дня в сибирской тайге среди волков и медведей

В российской Республике Тыва трёхлетний мальчик по имени Церин Допчут пропал во время прогулки и провёл три дня в сибирской тайге. Ребёнок оказался один в лесу, где обитают волки и медведи, практически без тёплой одежды. Его искали более ста человек, а история завершилась благополучно — мальчика обнаружили живым.

Инцидент произошёл в сентябре 2016 года. Церин находился у родственников в одном из населённых пунктов Тувы. В какой-то момент взрослые потеряли его из виду, после чего начались поиски, передает МойГород.

Как ребёнок оказался в тайге

Церин Допчут пропал в сентябре 2016 года. По одной из версий, мальчик мог отправиться вслед за щенком, после чего потерял ориентир и заблудился в лесу. В результате трёхлетний ребёнок оказался вдали от дома без взрослых.

Ситуация осложнялась тем, что мальчик был слишком маленьким, чтобы самостоятельно найти дорогу обратно или обратиться за помощью. Кроме того, он оказался в лесу практически без тёплой одежды, что представляло серьёзную опасность с наступлением ночи.

Поиски в условиях сибирской тайги

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Республике Тыва

Поиски ребёнка продолжались три дня. К операции привлекли более ста человек. Участники поисковой группы обследовали лесную местность, пытаясь обнаружить следы пропавшего мальчика.

Особую тревогу вызывали погодные условия. В сентябре ночная температура в регионе могла приближаться к нулю. Для маленького ребёнка, оставшегося без тёплой одежды и укрытия, это создавало дополнительную угрозу.

Опасность представляла и сама тайга. В лесах Тывы обитают волки и медведи, поэтому поиски проходили в условиях, которые могли быть опасны не только из-за холода и отсутствия еды, но и из-за диких животных.

Ребёнка нашли живым спустя три дня

Фото: ГОиЧС республики Тыва

Спустя три дня после исчезновения Церина обнаружили живым. История его спасения привлекла внимание благодаря возрасту мальчика и обстоятельствам, в которых он оказался.

Трёхлетний ребёнок провёл несколько дней один в лесной местности, где ночи уже становились холодными, а вокруг находилась дикая природа. Несмотря на все опасности, поисковая операция завершилась благополучно — мальчика удалось найти живым.