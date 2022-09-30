На требование выдать зарплату руководство пригрозило тренерам увольнением, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В состав спортивного клуба «Акжайык» входит не только профессиональная футбольная команда, но и детско-юношеская академия футбола, где занимаются более 500 детей по 12 возрастным категориям. Воспитанники каждой возрастной категорий ежегодно принимают участие в чемпионатах Казахстана. Однако выяснилось, что тренеры детской академии уже второй месяц сидят без зарплаты, а это порядка 25 человек. Люди говорят, что у других работников спортивного клуба такой проблемы нет.
– Только тренерам не выплачивают зарплату. Свои деньги своевременно получают игроки ФК «Акжайык» (в клубе играют 26 спортсменов, 13 из которых - легионеры из других стран - прим. автора), тренеры клуба, охранники, уборщицы. Но 25 тренеров детского центра вынуждены выпрашивать свои же честно заработные деньги. Мы не получаем миллионные зарплаты, у каждого из нас она составляет от 100 до 200 тысяч тенге. Задержки бывали и ранее, но мы как-то относились с пониманием и молча ждали. Но в этот раз терпеть уже нельзя. Чем мы хуже остальных работников клуба? - возмущаются тренеры.
Мужчины говорят, что сначала пытались мирно решить эту проблему, однако руководство вместо зарплаты пригрозило им увольнением и люди решили написать жалобу в вышестоящие инстанции.
– К нам относятся не по-людски. Ведь у нас тоже есть дети, семьи, кредиты в конце концов. Мы все влезли в долги. При нынешних ценах мы и так еле-еле водили концы с концами, а тут вовсе без средств к существованию остались. Такое ощущение будто мы просим чужие деньги. Почему мы должны месяцами выпрашивать свои же деньги и при этом слышать угрозы об увольнении? Если у руководства клуба есть проблемы с финансированием, то пусть сокращают количество легионеров с миллионными зарплатами. Мы-то не виноваты, что руководство понабирало игроков из других стран, которым поставили зарплату по 2-3 миллиона, - рассказали тренеры детского центра.
Возмущённые люди уже написали заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию, где пообещали рассмотреть их обращение.
Заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов подтвердил, что 29 сентября к ним поступила жалоба от коллектива футбольного центра «Акжайык», а именно от тренеров.
– Решается вопрос о назначении проверки, для начала нужно будет согласовать с прокуратурой и получить разрешение. Скорее всего со следующей недели начнём внеплановую проверку, - отметил Арман Туйгинбетов.
Исполняющий обязанности директора футбольного центра «Акжайык» Манарбек Ержанов подчеркнул, что задержка по зарплате идёт второй месяц.
– У тренеров идёт задержка по зарплате всего за август, опоздание идёт на 19 дней. За сентябрь мы по закону имеем право выплатить до 10 числа следующего месяца. У нас образовались небольшие проблемы с финансированием. Но до пятого октября все тренеры получат зарплату за август, а в течение десяти дней получат за сентябрь. Конечно, я понимаю тренеров, у всех кредиты, семьи, - сказал Манарбек Ержанов.
Что касается угрозы увольнения, то руководство футбольного центра твёрдо заявило, что они никого не собираются увольнять.
– Никто никого не собирается увольнять. Нам самим нужны тренеры, ведь каждый из них прошёл сертификацию, имеет квалификацию. Нам нужны тренеры с сертификатом УЕФА, больше половины наших тренеров имеют его. А его получить не так уж и просто, обучение проходит не каждый год. Нам самим нужны тренеры, увольнять никого не собираемся, есть даже вакантные места, в следующем году будем дополнительно набирать тренеров, - заверил Манарбек Ержанов.
К слову, бюджет ФЦ «Акжайык» в 2020 году составил 692 млн тенге, в 2021 году - 1 млрд тенге, в 2022 году - 1,1 млрд тенге.
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