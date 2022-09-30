– Только тренерам не выплачивают зарплату. Свои деньги своевременно получают игроки ФК «Акжайык» (в клубе играют 26 спортсменов, 13 из которых - легионеры из других стран - прим. автора), тренеры клуба, охранники, уборщицы. Но 25 тренеров детского центра вынуждены выпрашивать свои же честно заработные деньги. Мы не получаем миллионные зарплаты, у каждого из нас она составляет от 100 до 200 тысяч тенге. Задержки бывали и ранее, но мы как-то относились с пониманием и молча ждали. Но в этот раз терпеть уже нельзя. Чем мы хуже остальных работников клуба? - возмущаются тренеры.

– К нам относятся не по-людски. Ведь у нас тоже есть дети, семьи, кредиты в конце концов. Мы все влезли в долги. При нынешних ценах мы и так еле-еле водили концы с концами, а тут вовсе без средств к существованию остались. Такое ощущение будто мы просим чужие деньги. Почему мы должны месяцами выпрашивать свои же деньги и при этом слышать угрозы об увольнении? Если у руководства клуба есть проблемы с финансированием, то пусть сокращают количество легионеров с миллионными зарплатами. Мы-то не виноваты, что руководство понабирало игроков из других стран, которым поставили зарплату по 2-3 миллиона, - рассказали тренеры детского центра.

– Решается вопрос о назначении проверки, для начала нужно будет согласовать с прокуратурой и получить разрешение. Скорее всего со следующей недели начнём внеплановую проверку, - отметил Арман Туйгинбетов.

– У тренеров идёт задержка по зарплате всего за август, опоздание идёт на 19 дней. За сентябрь мы по закону имеем право выплатить до 10 числа следующего месяца. У нас образовались небольшие проблемы с финансированием. Но до пятого октября все тренеры получат зарплату за август, а в течение десяти дней получат за сентябрь. Конечно, я понимаю тренеров, у всех кредиты, семьи, - сказал Манарбек Ержанов.

– Никто никого не собирается увольнять. Нам самим нужны тренеры, ведь каждый из них прошёл сертификацию, имеет квалификацию. Нам нужны тренеры с сертификатом УЕФА, больше половины наших тренеров имеют его. А его получить не так уж и просто, обучение проходит не каждый год. Нам самим нужны тренеры, увольнять никого не собираемся, есть даже вакантные места, в следующем году будем дополнительно набирать тренеров, - заверил Манарбек Ержанов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В состав спортивного клуба «Акжайык» входит не только профессиональная футбольная команда, но и детско-юношеская академия футбола, где занимаются более 500 детей по 12 возрастным категориям. Воспитанники каждой возрастной категорий ежегодно принимают участие в чемпионатах Казахстана. Однако выяснилось, что тренеры детской академии уже второй месяц сидят без зарплаты, а это порядка 25 человек. Люди говорят, что у других работников спортивного клуба такой проблемы нет.Мужчины говорят, что сначала пытались мирно решить эту проблему, однако руководство вместо зарплаты пригрозило им увольнением и люди решили написать жалобу в вышестоящие инстанции.Возмущённые люди уже написали заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию, где пообещали рассмотреть их обращение.Заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов подтвердил, что 29 сентября к ним поступила жалоба от коллектива футбольного центра «Акжайык», а именно от тренеров.Исполняющий обязанности директора футбольного центра «Акжайык» Манарбек Ержанов подчеркнул, чтоЧто касается угрозы увольнения, то руководство футбольного центра твёрдо заявило, что они никого не собираются увольнять.К слову, бюджет ФЦ «Акжайык» в 2020 году составил 692 млн тенге, в 2021 году - 1 млрд тенге, в 2022 году - 1,1 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.