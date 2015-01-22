Полуторагодовалая Камилла временно помещена в детский дом "Мейірім" в Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на начальника ювенальной полиции Гульшат ГУСМАНОВУ. tcvanНачальник ювенальной полиции сообщила, что вопрос о лишении родительских прав Насти ЕРЕМИНОЙ не стоит. - Мы временно забрали детей у матери, - рассказала Гульшат ГУСМАНОВА. - Дали ей срок на исправление до мая этого года. Директор центра временной адаптации несовершеннолетних Бекет ДАУЛЕТКАЛИЕВ подтвердил, что двое старших детей все еще находятся в ЦАНе. - Старшая Альбина ходит в 17 школу, - рассказал директор ЦАНа. - 3-летняя Карина также находится у нас. Вы бы видели, какая она шустрая! В мае после окончания учебного процесса комиссия будет рассматривать дело Насти ЕРЕМИНОЙ. Напомним, семья в лесу была обнаружена 10 октября в районе Второго дачного коллектива. После того, как о них написали журналисты, на место поехали все социальные службы города. Настя с детьми была госпитализирована в детскую больницу, чтобы пройти обследование, а отца Репека АБСИМЕТОВА забрала полиция для установления личности, поскольку у него не было паспорта. Настя с детьми пробыла в кризисном центре полтора  месяца. За это время старшую дочь Альбину власти устроили в СОШ №21, куда она пошла в первый класс. Однако из кризисного центра семью выселили за то, что Настя пришла туда в нетрезвом состоянии. 4 декабря сотрудники опеки, ювенальной полиции и участковый инспектор забрали детей у Насти ЕРЕМИНОЙ. Двоих старших детей поместили в центр временной адаптации для несовершеннолетних, а младшую - в детскую больницу г. Уральска. И Вот теперь после дет ской больницы ребенок помещен в детский дом.