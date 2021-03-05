Иллюстративное фото из архива "МГ" 4 марта в областном акимате состоялось рабочее совещание с участием работников сферы здравоохранения. По информации заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гизатоллы Лямова, в области на сегодняшний день зарегистрировано три случая материнской смертности. Первая женщина умерла 2 января 2020 года от молниеносного течения ОРВИ. Вторая беременная женщина скончалась 3 июня прошлого года от туберкулеза легких и туберкулезного менингита. Причиной смерти третьей женщины стал COVID-19, она умерла 8 июля. – В последнем случае беременная женщина выехала в район, контактировала с больными COVID-19. Причины материнской смертности – это дефекты оказания помощи на дородовых этапах, отсутствие настороженности по материнской смертности. Для решения этой проблемы необходимо взять всех женщин детородного возраста на диспансерный учет. Охватить контрацепцией женщин, которым по медицинским показаниям нельзя беременеть и рожать, улучшить разъяснительную работу среди женщин детородного возраста и среди девочек-подростков. Кроме этого, необходимо улучшить работы третьей участковый медсестры, постепенно заменить ее на акушерку или фельдшера, - заявил Гизатолла Лямов. К слову, Гизатолла Лямов также предложил внедрить мобильное приложение "Форум беременных", где будет выкладываться вся актуальная информация. – Приложение для беременных – это современный и удобный способ контроля над состоянием здоровья будущей мамы и ребёнка, которое помогает быстро разобраться с происходящими в организме изменениями, содержит полезную информацию о каждом триместре беременности. Для снижения неонатологической смертности предлагаем привлечь в область молодых специалистов, создать привлекательный соцпакет, предусмотреть выделение жилья и подъемных средств для молодых специалистов и выпускников вузов. Направить молодых специалистов на резидентуру по неонатологии и детской реанимации. Обучить неонатологов, для этого предлагаем привлечь научных специалистов с медцентров по неотложной помощи в неонатологии, - заключил Гизатолла Лямов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.