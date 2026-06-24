Три человека погибли в жуткой аварии на трассе Алматы - Хоргос

Смертельное ДТП произошло на 132-м километре автодороги Алматы - Шелек - Хоргос. Водитель внедорожника взят под стражу, возбуждено уголовное дело.

В Алматинской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, сообщили в ДП региона.

Трагическая авария произошла 23 июня на 132-м километре автодороги Алматы - Шелек - Хоргос. По информации правоохранительных органов, виновником столкновения мог стать водитель китайского кроссовера.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Haval, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Audi 100. В результате аварии водитель и двое пассажиров автомобиля Audi от полученных травм скончались на месте происшествия, - рассказали в ДП Алматинской области.

По факту ДТП сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, подозреваемый уже взят под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента.