Три человека погибли в жуткой аварии на трассе Алматы - Хоргос

В Алматинской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, сообщили в ДП региона.
Трагическая авария произошла 23 июня на 132-м километре автодороги Алматы - Шелек - Хоргос. По информации правоохранительных органов, виновником столкновения мог стать водитель китайского кроссовера.
- По предварительным данным, водитель автомобиля Haval, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Audi 100. В результате аварии водитель и двое пассажиров автомобиля Audi от полученных травм скончались на месте происшествия, - рассказали в ДП Алматинской области.
По факту ДТП сотрудники полиции возбудили уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, подозреваемый уже взят под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента.