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Происшествия Социум

Три человека отравились газом в Уральске

Один человек погиб до приезда скорой помощи, двое были доставлены в городскую многопрофильную больницу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 4 ноября около 12.00 в садоводческом обществе "Зенит". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в 11.59 поступило сообщение о том, что в больницу были доставлены два человека с диагнозом отравление природным газом. – Вызов на номера 101 и 112 не поступал. Для расследования причин на место выезжали пять сотрудников дежурной следственно-оперативной группы. Природный газ опасен тем, что его не видно, о
Арайлым Усербаева
Три человека отравились газом в Уральске
Один человек погиб до приезда скорой помощи, двое были доставлены в городскую многопрофильную больницу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"   Трагедия произошла 4 ноября около 12.00 в садоводческом обществе "Зенит". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в 11.59 поступило сообщение о том, что в больницу были доставлены два человека с диагнозом отравление природным газом. – Вызов на номера 101 и 112 не поступал. Для расследования причин на место выезжали пять сотрудников дежурной следственно-оперативной группы. Природный газ опасен тем, что его не видно, он очень взрывоопасен и легко воспламеняем. Человек может легко отравиться природным газом, если слишком много им надышался. Газ также быстро может вас усыпить и вы не поймете почему вы уснули, - сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев. Между тем в пресс-службе АО "КазТрансГазАймак" сообщили, что люди отравились угарным газом. – При проведении первичного осмотра жилого дома обнаружено, что отсутствует тяга в дымоходе газового котла. Клапан сигнализатора отключен. Причины и обстоятельства выясняются. В связи с началом отопительного сезона, газовики просят быть бдительными при использовании природного газа быту. Необходимо проверять тягу в дымоходе, - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГазАймак". В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в следствие ЧП пострадали три человека. – 62-летний мужчина, к сожалению, скончался до приезда медиков. Еще двое мужчин 23 и 24 лет получили отравление угарным газом средней степени тяжести и были доставлены в городскую многопрофильную больницу, - сообщили в ведомстве.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС ЗКО  
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