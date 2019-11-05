Три человека отравились газом в Уральске

Один человек погиб до приезда скорой помощи, двое были доставлены в городскую многопрофильную больницу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 4 ноября около 12.00 в садоводческом обществе "Зенит". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в 11.59 поступило сообщение о том, что в больницу были доставлены два человека с диагнозом отравление природным газом. – Вызов на номера 101 и 112 не поступал. Для расследования причин на место выезжали пять сотрудников дежурной следственно-оперативной группы. Природный газ опасен тем, что его не видно, о