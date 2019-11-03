Три человека погибли при столкновении фуры и «Шарана» на трассе Уральск-Атырау

ДТП произошло 2 ноября в 20.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Смертельная авария произошла в Акжайыкском районе на 264 километре трассы Уральск-Атырау. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 36-летний водитель автомашины марки «Фольксваген Шаран» ехал в южном направлении. - В результате разгерметизации правого переднего колеса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом, который ехал ему навстречу. В результате ДТП водитель «Шарана» и два пассажира от полученных травм скончались на месте, - рассказали в ведомстве. Стоит отметить