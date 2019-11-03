Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Три человека погибли при столкновении фуры и «Шарана» на трассе Уральск-Атырау

ДТП произошло 2 ноября в 20.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Смертельная авария произошла в Акжайыкском районе на 264 километре трассы Уральск-Атырау. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 36-летний водитель автомашины марки «Фольксваген Шаран» ехал в южном направлении. - В результате разгерметизации правого переднего колеса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом, который ехал ему навстречу. В результате ДТП водитель «Шарана» и два пассажира от полученных травм скончались на месте, - рассказали в ведомстве. Стоит отметить
Кристина Кобина
Три человека погибли при столкновении фуры и «Шарана» на трассе Уральск-Атырау
ДТП произошло 2 ноября в 20.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Смертельная авария произошла в Акжайыкском районе на 264 километре трассы Уральск-Атырау. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 36-летний водитель автомашины марки «Фольксваген Шаран» ехал в южном направлении. - В результате разгерметизации правого переднего колеса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом, который ехал ему навстречу. В результате ДТП водитель «Шарана» и два пассажира от полученных травм скончались на месте, - рассказали в ведомстве. Стоит отметить, что в настоящее время начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" . Как стало известно, одним из погибших был полицейский. Однако в департаменте полиции ЗКО данную информацию никак не комментируют. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено очевидцами
ДТП "Шаран"

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article