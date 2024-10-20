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Происшествия

Три человека погибли в пожарах в этом году в ЗКО

С начала и по 15 октября 2024 года в области зарегистрировали 572 пожара, в которых три человека погибли и ещё восемь получили травмы.
Кристина Кобина
Три человека погибли в пожарах в этом году в ЗКО

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев рассказал в ходе брифинга, что с начала и по 15 октября 2024 года в области зарегистрировали 572 пожара, в которых три человека погибли и ещё восемь получили травмы. Сумма ущерба от пожаров составила более  473 миллионов тенге.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 26%.Из общего числа в жилом секторе зарегистрировано 328 пожаров, что на 20% больше чем за аналогичный период прошлого года, — пояснил спикер.

По его словам, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

По пожарам и загораниям за нарушения правил пожарной безопасности привлекли к административной ответственности 357 человек, из них 284 человека получили предупреждения и 73 человека оштрафовали на общую сумму 4 227 340 тенге.

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