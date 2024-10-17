Взрыв газового баллона в ЗКО: подросток получил ожоги

На месте пожара 14-летний сын хозяина дома получил 35-40% ожогов тела. До прибытия пожарной части в гараже взорвался газовый баллон объемом 40 литров

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев рассказал в ходе брифинга, что третьего октября 2024 года в Аксае во дворе частного дома загорелся металлический гараж площадью 15 квадратных метров.

— На месте пожара 14-летний сын хозяина дома получил 35-40% ожогов тела. До прибытия пожарной части в гараже взорвался газовый баллон объемом 40 литров, — пояснил Мереке Жумагалиев.

Спикер дополнил, что в этом году с первого октября по области произошло 18 пожаров в жилом секторе. К слову, о состоянии подростка в управлении здравоохранения ЗКО пообещали рассказать позже.