В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что горел дачный жилой дом площадью 35 квадратных метров. - Пожар был локализован в 3.11, ликвидирован в 5.15, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - На месте были обнаружены три обгоревших тела: мужчина 1961 года рождения, женщина и ребенок. В настоящее время личности женщины и ребенка устанавливаются. На место пожара выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС ЗКО, также на месте работали 5 спасателей. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.