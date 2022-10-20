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Социум

Три дня подряд в Уральске пройдут сельхозярмарки

Уральцы смогут посетить их 22, 23 и 24 октября. Фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки работают с 9:00 до 13:00: 22 октября - возле гипермаркета «Алтындар» на улице С. Датова; 23 октября - на улице Ихсанова; 24 октября - в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 75 - территория рынка «Көк базар». В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Там будут представлены товары местных производителей и продукция крестьянских хозяйств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекоменд
Арайлым Усербаева
Три дня подряд в Уральске пройдут сельхозярмарки
Уральцы смогут посетить их 22, 23 и 24 октября.
Два дня подряд в Уральске будет проходить ярмарка
Два дня подряд в Уральске будет проходить ярмарка
Фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки работают с 9:00 до 13:00:
  • 22 октября - возле гипермаркета «Алтындар» на улице С. Датова;
  • 23 октября - на улице Ихсанова;
  • 24 октября - в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 75 - территория рынка «Көк базар».
В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Там будут представлены товары местных производителей и продукция крестьянских хозяйств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ярмарка продукция

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