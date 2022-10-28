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Социум

Три дня подряд в Уральске пройдут сельхозярмарки

Они пройдут 28, 29 и 30 октября. Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Уральске сообщили, что сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 9:00 по 13:00: 28 октября возле гипермаркета «Алтындар» по улице Сырыма Датова; 29 октября по улице Ихсанова; 30 октября в Зачаганске, улица Жангирхана, территория рынка «Кок базар». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Три дня подряд в Уральске пройдут сельхозярмарки
Они пройдут 28, 29 и 30 октября.
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Уральске сообщили, что сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 9:00 по 13:00:
  • 28 октября возле гипермаркета «Алтындар» по улице Сырыма Датова;
  • 29 октября по улице Ихсанова;
  • 30 октября в Зачаганске, улица Жангирхана, территория рынка «Кок базар».
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ярмарка

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