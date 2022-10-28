Три дня подряд в Уральске пройдут сельхозярмарки

Они пройдут 28, 29 и 30 октября. Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Уральске сообщили, что сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 9:00 по 13:00: 28 октября возле гипермаркета «Алтындар» по улице Сырыма Датова; 29 октября по улице Ихсанова; 30 октября в Зачаганске, улица Жангирхана, территория рынка «Кок базар». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.