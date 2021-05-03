Три ДТП с участием мотоциклистов произошли в Атырау

Такое количество ДТП произошло с начала года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - 24 марта на перекрестке проспекта С. Бейбарыса-улицы Махамбета скутер столкнулся с автомобилем "Лада приора", в результате чего 19-летний водитель скутера получил черепно-мозговую травму. Кроме того, 9 апреля в 18.57 на перекрестке пр. С. Бейбарса-ул. Махамбета произошло столкновение автомобиля марки Toyota Ipsum и скутера, в результате которого водитель скутера получил травму левого плеча и головы и был госпитализирован в реанимационное отделение Атырауской областной