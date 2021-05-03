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Социум

Три ДТП с участием мотоциклистов произошли в Атырау

Такое количество ДТП произошло с начала года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - 24 марта на перекрестке проспекта С. Бейбарыса-улицы Махамбета скутер столкнулся с автомобилем "Лада приора", в результате чего 19-летний водитель скутера получил черепно-мозговую травму. Кроме того, 9 апреля в 18.57 на перекрестке пр. С. Бейбарса-ул. Махамбета произошло столкновение автомобиля марки Toyota Ipsum и скутера, в результате которого водитель скутера получил травму левого плеча и головы и был госпитализирован в реанимационное отделение Атырауской областной
Дана Рахметова
Три ДТП с участием мотоциклистов произошли в Атырау
Такое количество ДТП произошло с начала года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Подростка на мопеде сбили в Уральске
Подростка на мопеде сбили в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ"   -  24  марта на перекрестке проспекта С. Бейбарыса-улицы Махамбета скутер столкнулся с автомобилем "Лада приора", в результате чего 19-летний водитель скутера получил черепно-мозговую травму. Кроме того, 9 апреля в 18.57 на перекрестке пр. С. Бейбарса-ул. Махамбета произошло столкновение автомобиля марки Toyota Ipsum и скутера, в результате которого водитель скутера  получил травму левого плеча и головы и был госпитализирован в реанимационное отделение Атырауской областной больницы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Также, по данным полицейских, 14 апреля около 01.00 на перекрестке улиц Сатпаева-Ерниязова  скутер совершил столкновение с автомашиной марки “Мазда”, которая проехала на  запрещающий свет светофора.  В результате столкновения водитель и пассажир скутера  доставлены в Атыраускую областную больницу. Сотрудники управления полиции г. Атырау напоминают водителям мопедов о строгом соблюдении правил дорожного движения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
мопед

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