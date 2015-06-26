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Происшествия Социум

Три машины наехали на пешеходов в Уральске и скрылись с места ДТП

В Уральске 25 июня совершено 3 наезда на пешеходов, в двух случаях пострадали дети. Водители скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на УАП ДВД ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Примерно в 13 часов 50 минут неустановленный водитель, управляя автомашиной марки «Хюндай», в пути следования по улице Курмангазы в южном направлении, на пересечении с улицей Темира Масина, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на пешехода 1986 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. 29-летняя девушка была доставлена в травмпу
Дана Рахметова
Три машины наехали на пешеходов в Уральске и скрылись с места ДТП
В Уральске 25 июня совершено 3 наезда на пешеходов, в двух случаях пострадали дети. Водители скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на УАП ДВД ЗКО.
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
 Иллюстративное фото из архива "МГ" Примерно в 13 часов 50 минут неустановленный водитель, управляя автомашиной марки «Хюндай», в пути следования по улице Курмангазы в южном направлении, на пересечении с улицей Темира Масина, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на пешехода 1986 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. 29-летняя девушка была доставлена в травмпункт с диагнозом «Ушиб и кровоподтек правого бедра. В тот же день примерно в 18 часов 30 минут неустановленный водитель, управляя автомашиной марки «Мазда», в пути следования в микрорайоне имени Кунаева в восточном направлении, напротив дома № 5, наехал на несовершеннолетнего пешехода 2007 года рождения, после чего оставил место ДТП. Со ссадиной скуловой области и ушибами ребенок был доставлен в больницу. Примерно в 20 часов 40 минут неустановленный водитель, управляя автомашиной марки «Лада», во дворе дома 25/1 по улице Завокзальный тупик наехал на 10-летнюю девочку, после чего также оставил место ДТП. Пострадавшая также с ушибами была доставлена в травмпункт. - После проведения оперативно-розыскных мероприятий виновников ДТП удалось установить. За рулем «Хюндай-Акцент» был водитель 1981 года рождения, «Мазда-626» управлял водитель 1992 года рождения, за рулем «Лада-21703» был водитель 1988 года рождения, - рассказал Нуртай Лезов, старший инспектор УАП ДВД ЗКО. Что примечательно, родители двух несовершеннолетних детей отказались писать заявления на водителей. Это значит, что права управлять транспортом они не лишатся, за ДТП они заплатят лишь штраф. Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП Дети

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