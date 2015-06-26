Три машины наехали на пешеходов в Уральске и скрылись с места ДТП

В Уральске 25 июня совершено 3 наезда на пешеходов, в двух случаях пострадали дети. Водители скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на УАП ДВД ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Примерно в 13 часов 50 минут неустановленный водитель, управляя автомашиной марки «Хюндай», в пути следования по улице Курмангазы в южном направлении, на пересечении с улицей Темира Масина, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на пешехода 1986 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. 29-летняя девушка была доставлена в травмпу