Три мешка осетрины изъяли у браконьера полицейские Атырау

Красную рыбу житель Атырауской области пытался продать, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудниками РОП Жылыойского района предотвращена попытка продажи рыб осетровых пород. - Незаконно добытую рыбу пытался реализовать 27-летний житель г.Кульсары Жылыойского района. У него стражи порядка изъяли три мешка рыб осетровых пород, - отметили полицейские. Перевозкой осетрины занимался и еще один представитель Атырауской области - 39-летний житель Исатайского района, который во время с