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Происшествия Социум

Три мешка осетрины изъяли у браконьера полицейские Атырау

Красную рыбу житель Атырауской области пытался продать, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудниками РОП Жылыойского района предотвращена попытка продажи рыб осетровых пород. - Незаконно добытую рыбу пытался реализовать 27-летний житель г.Кульсары Жылыойского района. У него стражи порядка изъяли три мешка рыб осетровых пород, - отметили полицейские. Перевозкой осетрины занимался и еще один представитель Атырауской области - 39-летний житель Исатайского района, который во время с
Кристина Кобина
Три мешка осетрины изъяли у браконьера полицейские Атырау
Красную рыбу житель Атырауской области пытался продать, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудниками РОП Жылыойского района предотвращена попытка продажи рыб осетровых пород. - Незаконно добытую рыбу пытался реализовать 27-летний житель г.Кульсары Жылыойского района. У него стражи порядка изъяли три мешка рыб осетровых пород, - отметили полицейские. Перевозкой осетрины занимался и еще один представитель Атырауской области - 39-летний житель Исатайского района, который во время следования по проселочной дороге на личном авто привлёк внимание инспекторов Исатайского районного отдела полиции По указанным фактам начато досудебное расследование по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА 
осетр красная рыба

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