Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Акжайыкского района Калияр Айтмухамбетов, бюджет района в 2019 году составил 11 млрд тенге. Основной сферой деятельности жителей района является сельское хозяйство. – В районе функционируют крестьянские хозяйства, которые занимаются разведением племенного скота. По программе "Сыбага" крестьянские хозяйства района получили кредит в размере 191,1 миллиона тенге. На сегодняшний день из 52-х сельских населенных пунктов 30 поселков района по различным государственным программам обеспечены чистой питьевой водой. 33 сельских населенных пунктов района, где проживают более 37 тысяч жителей, обеспечены природным газом, - рассказал глава района. Стоит отметить, что в очереди для приобретения жилья в районе состоят 408 человек. В данный момент ведется строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома. – Стоимость дома составляет 148,9 миллиона тенге, и он предназначен для многодетных семей и инвалидов. Кроме этого, готовы проекты для строительства двух трехэтажных многоквартирных новых жилых домов в поселке Чапаево. Подготовлена проектно-сметная документация для строительства одноэтажных двухквартирных жилых домов в семи сельских населенных пунктах , а также для строительства в поселке Чапаево двухквартирного жилого дома и для строительства многоквартирного жилого дома в поселке Тайпак. Всего проектная стоимость составляет 824,9 миллиона тенге. Данные объекты будем осуществлять поэтапно, исходя из финансовых возможностей бюджета, - добавил Калияр Айтмухамбетов. Выяснилось, что с 2012 года на строительство жилых домов очередникам было выдано 689 земельных участков. – В очереди на получение земельных участков состоят 1873 жителей. На сегодняшний день в порядке, установленном земельным законодательством, в ходе инвентаризации рабочей группы 19 земельных участков были возвращены в государственную собственность по причине неиспользования земельного участка, - заявил аким района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.