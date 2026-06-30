Три новые ТЭЦ, первая АЭС и новый аэропорт в Астане: Казахстан станет большой строительной площадкой

Глава государства выделил главные инфраструктурные и транспортные изменения, которые ждут республику в ближайшие годы.

Президент Казахстана анонсировал беспрецедентный Нацпроект по масштабной реконструкции энергетического и коммунального секторов страны. На эти цели только в текущем 2026 году выделят более одного триллиона тенге.

Три новые ТЭЦ и старт строительства АЭС

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что власти уходят от неэффективного косметического «обновления фасадов» и начинают реальную модернизацию систем жизнеобеспечения. Углеводороды остаются основой экономики, поэтому уровень газификации страны планируют поднять с 65% до 80%.

Тем не менее, упор сделают на экологию и новые мощности:

Чистый уголь: В марте приняли Нацпроект по развитию чистой угольной генерации. В трехлетней перспективе в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске обязаны построить три новые ТЭЦ по высоким эко-стандартам. «Там много разговоров и мало дела», — жестко прокомментировал президент.

Зеленая энергия: Доля ВИЭ в энергобалансе уже достигла 7%. К 2029 году введут 13 ГВт новых мощностей (четверть из них — за счет возобновляемых источников).

Атомная энергетика: Выбор в пользу мирного атома назван историческим решением референдума 2024 года. Официально заявлено, что в следующем 2027 году начнется строительство первой казахстанской АЭС.

Новый аэропорт в Астане и свой грузовой авиаперевозчик

В транспортной сфере нарастает жесткая конкуренция с соседями по региону. Чтобы удержать лидерство, Казахстан форсирует ключевые проекты:

Авиация: Президент потребовал безотлагательно и в кратчайшие сроки начать строительство нового аэропорта в Астане. Также в стране создадут национального грузового авиаперевозчика для усиления позиций в международной логистике.

Железные дороги: В 2026 году завершается строительство линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем году введут в строй магистраль Бахты – Аягоз.

Автодороги: В прошлом году начался рекордный ремонт 13 тысяч километров дорог (6 тысяч км уже ввели). За 5 лет транзит автотранспортом удвоился до 6 млн тонн, а доходы перевозчиков достигли 1,5 трлн тенге. Модернизацию пограничных пунктов пропуска завершат в 2027 году.

Кроме того, за 6 лет в 5 раз выросли объемы перевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому маршруту), превысив 4 млн тонн в год. Проект активно обсуждался на недавних переговорах президента в Брюсселе с лидерами Евросоюза.

«Потомки не простят»: деньги будут вливать в бетон, а не в социальные лозунги

Президент призвал Правительство не разбазаривать государственные средства под предлогом создания «социального государства», а вкладывать их в долговечные объекты.