Три новые ТЭЦ, первая АЭС и новый аэропорт в Астане: Казахстан станет большой строительной площадкой

Президент Казахстана анонсировал беспрецедентный Нацпроект по масштабной реконструкции энергетического и коммунального секторов страны. На эти цели только в текущем 2026 году выделят более одного триллиона тенге.
Три новые ТЭЦ и старт строительства АЭС
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что власти уходят от неэффективного косметического «обновления фасадов» и начинают реальную модернизацию систем жизнеобеспечения. Углеводороды остаются основой экономики, поэтому уровень газификации страны планируют поднять с 65% до 80%.
Тем не менее, упор сделают на экологию и новые мощности:
- Чистый уголь: В марте приняли Нацпроект по развитию чистой угольной генерации. В трехлетней перспективе в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске обязаны построить три новые ТЭЦ по высоким эко-стандартам. «Там много разговоров и мало дела», — жестко прокомментировал президент.
- Зеленая энергия: Доля ВИЭ в энергобалансе уже достигла 7%. К 2029 году введут 13 ГВт новых мощностей (четверть из них — за счет возобновляемых источников).
- Атомная энергетика: Выбор в пользу мирного атома назван историческим решением референдума 2024 года. Официально заявлено, что в следующем 2027 году начнется строительство первой казахстанской АЭС.
Новый аэропорт в Астане и свой грузовой авиаперевозчик
В транспортной сфере нарастает жесткая конкуренция с соседями по региону. Чтобы удержать лидерство, Казахстан форсирует ключевые проекты:
- Авиация: Президент потребовал безотлагательно и в кратчайшие сроки начать строительство нового аэропорта в Астане. Также в стране создадут национального грузового авиаперевозчика для усиления позиций в международной логистике.
- Железные дороги: В 2026 году завершается строительство линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем году введут в строй магистраль Бахты – Аягоз.
- Автодороги: В прошлом году начался рекордный ремонт 13 тысяч километров дорог (6 тысяч км уже ввели). За 5 лет транзит автотранспортом удвоился до 6 млн тонн, а доходы перевозчиков достигли 1,5 трлн тенге. Модернизацию пограничных пунктов пропуска завершат в 2027 году.
Кроме того, за 6 лет в 5 раз выросли объемы перевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому маршруту), превысив 4 млн тонн в год. Проект активно обсуждался на недавних переговорах президента в Брюсселе с лидерами Евросоюза.
«Потомки не простят»: деньги будут вливать в бетон, а не в социальные лозунги
Президент призвал Правительство не разбазаривать государственные средства под предлогом создания «социального государства», а вкладывать их в долговечные объекты.
— Финансовые средства – ресурс временный, их ценность тает с каждым годом. Их эффективное использование заключается в достижении конкретных результатов и передаче соответствующих объектов будущим поколениям в качестве наследия. Такую недальновидную политику (разбазаривание средств — прим. ред.) наши потомки не поймут и не простят. Другими словами, мы должны превратить Казахстан в одну большую строительную площадку, — резюмировал глава государства.