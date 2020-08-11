Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Шестеро детей заразились COVID-19 в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" 114 детей в Казахстане болеют коронавирусом, у троих синдром Кавасаки. - С 13 марта в Казахстане зарегистрировано 2257 случаев, когда коронавирусной инфекцией заразились дети, из них в больнице сейчас 114 детей. Синдром Кавасаки - остро протекающее системное заболевание, характеризуется поражением средних и мелких артерий. С начала года зарегистрировано три случая, в Нур-Султане, Алматы и Петропавловске, - сказал Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК. По его словам, состояние у всех разное. - У ребенка в Нур-Султане состояние стабильное, но это очень сложный синдром, и здесь требуется особое внимание. Это редчайшее заболевание, - добавил он. Ранее сообщалось, что в Актобе у детей с коронавирусом выявили синдром Кавасаки. Как сообщил руководитель управления здравоохранения Самат Даньяров, мультисистемный воспалительный синдром подтвержден у двух детей, находящихся в областной детской больнице. Им 5 и 15 лет.
Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) - редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.
