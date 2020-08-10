Абай родился весом 3 кг 565 граммов, ростом - 53 сантиметра. - Решили назвать нашего четвертого ребенка именем великого казахского поэта - Абая Кунанбаева, чтобы передать ему мудрость и знания просветителя, - сказала мама новорожденного Акмарал Баделова. Интересно, что роды должны были, по прогнозам врачей, состоятся 15 августа, но малыш решил появиться на свет раньше. - Получается, тем самым выбрал себе имя, - улыбается мать. Всего на данный момент в День Абая в областном перинатальном центре родились пять мальчиков и столько же девочек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.