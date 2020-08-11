Заместитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных города Уральск Аслан Даубаев рассказал, что сейчас ведутся работы по укладке щебеночного мастичного асфальтобетона на дорогах в микрорайоне Балауса. - Только тут (в микрорайоне Балауса - прим.автора) в этом году планируется асфальтировать дороги на семи улицах. Проект является переходящим, планируется сделать 3,6 километра дорог. Было выделено всего 630 миллионов тенге, в этом году работы будут выполнены на 330 миллионов тенге. В октябре планируется завершить объект полностью. Подрядной организацией выступает "ДСК Приоритет", - пояснил Аслан Даубаев. - Претензий к строителям со стороны технадзора и со стороны заказчика не имеется. У компании имеется два собственных асфальтоукладчика, катки, грейдера и свой асфальтобетонный завод. Аслан Даубаев отметил, что также проектом предусмотрено обустройство обочин дорог в микрорайоне Балауса. Стоит отметить, ремонт улиц в этом микрорайоне начался в 2018 году. - Всего по Зачаганску ремонтируется 19 улиц. В микрорайоне Сарытау идет ремонт шести улиц общей протяженностью 2,8 километров, - пояснил заместитель ЖКХ, ПТ и АД. Заместитель директора "ДСК Приоритет" Бекжан Тукжанов отметил, что во время карантина проблем с поставкой материалов для строительства дорог не было.Аслан ДаубаевБекжан Тукжанов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.