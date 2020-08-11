Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 августа, состоялось заседание правительства, на котором премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал, что результаты принятых карантинных мер свидетельствуют об эффективности принимаемых мер. - Средний показатель репродуктивности снизился до 0,84. Доля выздоровевших составляет 73,6 процента. Оставшиеся получают необходимое лечение. При этом загруженность коек снизилась на 61 процент, вызовы скорой помощи - на 62 процента. Результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, все показатели по коронавирусу снижаются, - сказал Аскар Мамин. Глава правительства поручил минздраву представить план поэтапного смягчения карантина. - С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации поручаю министерству здравоохранения внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение государственной комиссии в четверг", - сказал Аскар Мамин. Напомним, карантин в Казахстане был объявлен с 5 июля сроком на две недели, затем был дважды продлен до 17 августа.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.