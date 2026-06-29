Три тысячи человек призовут на военные сборы в Казахстане: кого это коснется и что грозит за неявку

Министерство обороны РК продолжает плановую подготовку мобилизационного резерва. В 2026 году на учебные сборы призовут три тысячи военнообязанных граждан, состоящих в запасе. Эти мероприятия - стандартная практика для поддержания боеготовности армии и освоения современной военной техники, пояснили в ведомстве.
Кого могут вызвать в военкомат?
Отбором резервистов занимаются местные органы военного управления. Главные критерии - востребованность конкретной специальности в армии, уровень подготовки и состояние здоровья. Единственным законным основанием для призыва является повестка.
Получив документ, гражданин обязан прибыть в указанное место и в установленный срок. Игнорирование повестки чревато административной ответственностью: за уклонение от явки предусмотрен штраф в размере 5 МРП.
Кто имеет право на отсрочку?
Закон РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" четко определяет категории граждан, которых не будут привлекать к сборам. В этот список входят:
- Педагоги - в течение учебного года;
- Студенты, обучающиеся по очной форме;
- Отцы троих и более несовершеннолетних детей.
Социальные гарантии и оплата
Государство берет на себя все расходы на период подготовки, которая может длиться до одного месяца. Минобороны обеспечивает участников питанием, вещевым имуществом и медицинской помощью, а также берет на себя расходы по доставке к месту проведения сборов.
Для призванных предусмотрены следующие гарантии:
- Рабочее место: за гражданином сохраняется его должность на весь период сборов.
- Заработная плата: работающим выплачивается средняя зарплата, а безработным - минимальная (из средств бюджета).
- Стаж: время, проведенное на сборах, официально засчитывается в общий трудовой стаж.
Плановые мероприятия проводятся в течение всего года (с мая по октябрь) и являются важной частью мобилизационной подготовки страны.