Мальков вырастили на Атырауском осетровом рыбоводном заводе.

В рамках международного фестиваля "Қазыналы Каспий - 2026", проходящего в Атырау, состоялась экологическая акция, направленная на восполнение рыбных ресурсов региона. В ходе мероприятия в реку Урал выпустили 3000 мальков стерляди.

Мальков весом от 3 до 8 граммов вырастили на Атырауском осетровом рыбоводном заводе. Средний вес каждой особи составил более 3,5 грамма. По словам заведующего производственным цехом Нурболата Супыгалиева, молодь стерляди вырастили специалисты предприятия.

- На нашем предприятии разводят пять видов осетровых рыб, включая осетра, севрюгу и другие ценные виды. Молодь выращивается в специальных прудах, а после достижения определённого возраста выпускается в естественную среду обитания. Осётр и севрюга достигают половой зрелости примерно через 10 лет, а стерлядь - через 4-5 лет. После этого рыба возвращается в реку для воспроизводства потомства, - отметил он.

Отметим, что фестиваль направлен на укрепление сотрудничества между Прикаспийскими государствами, а также на развитие рыбного хозяйства и аквакультуры.