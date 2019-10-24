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Социум

Три улицы отремонтировали в Аксае

Еще ведется капитальный ремонт двух улиц протяженностью 1,5 километра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, общая протяженность дорог в Аксае составляет– 181,7 километра. - Дороги с твердым покрытием 121,1 километра, что составляет 66,6% от общей протяженности дорог. В этом году был проведен средний ремонт дорог по ул. Дружбы Народов, ул. Наурыз 1, и ул. Наурыз 2 с общей протяженностью 6,6 километра, - пояснил Миржан Сатканов. Стоит отметить, что в настоящее время ведется капитальный ремонт дорог по
Кристина Кобина
Три улицы отремонтировали в Аксае
Еще ведется капитальный ремонт двух улиц протяженностью 1,5 километра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, общая протяженность дорог в Аксае составляет– 181,7 километра. - Дороги с твердым покрытием 121,1 километра, что составляет 66,6% от общей протяженности дорог. В этом году был проведен средний ремонт дорог по ул. Дружбы Народов, ул. Наурыз 1, и ул. Наурыз 2 с общей протяженностью 6,6 километра, - пояснил Миржан Сатканов. Стоит отметить, что в настоящее время ведется капитальный ремонт дорог по ул.Заводская и ул.Алексеева протяженностью 1,5 км. - Там идет асфальтирование дорог и тротуаров, установка уличного освещения, установка дорожных знаков и горизонтальной разметки, - дополнил Миржан Сатканов. К слову, по программе «Развитие регионов» начато строительство дорог 14 улиц в Южной части города Аксай общей протяженностью 10 километров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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