Три улицы отремонтировали в Аксае

Еще ведется капитальный ремонт двух улиц протяженностью 1,5 километра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, общая протяженность дорог в Аксае составляет– 181,7 километра. - Дороги с твердым покрытием 121,1 километра, что составляет 66,6% от общей протяженности дорог. В этом году был проведен средний ремонт дорог по ул. Дружбы Народов, ул. Наурыз 1, и ул. Наурыз 2 с общей протяженностью 6,6 километра, - пояснил Миржан Сатканов. Стоит отметить, что в настоящее время ведется капитальный ремонт дорог по