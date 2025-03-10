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Социум

Три водохранилища планируют отремонтировать в 2025 году в ЗКО

Три водохранилища планируют отремонтировать в этом году в ЗКО. Ещё на четырех водохранилищах проведут обследование.
Кристина Кобина
Три водохранилища планируют отремонтировать в 2025 году в ЗКО

Как рассказал заместитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Дархан Закарин, для раннего обнаружения паводка установят системы для мониторинга. Устройства будут находиться на автомобильных мостах через реки Урал, Деркул и Чаган. Стоимость проекта составила 79 миллионов тенге.

— На 2025 год запланирован ремонт на трёх водохранилищах: Чаганское, 1 Казталовское, 2 Казталовское. Также в этом году запланировано проведение многофакторного обследования на четырёх водохранилищах республиканской собственности, — пояснил Дархан Закарин.

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По словам спикера, на проведение обследования девяти гидротехнических сооружений выделили 102 миллиона тенге. На сегодняшний день по шести объектам госзакупки завершены, по трём объектам госзакупки продолжаются:

  • Водохранилище на реке Солянка Теректинского района;
  • Водохранилище Аяк на реке Уленти Акжайыкского района;
  • Водохранилище на балке Муратсай Бокейординского района; 
  • Водохранилище на реке Рубежка у села Раздольное района Байтерек; 
  • Водохранилище на реке Барбастау у села Покатиловка Теректинского района;
  • Водохранилище на реке Барбастау у села Жана Омир Теректинского района; 
  • Водохранилище на реке Барбастау  у села Кемер Теректинского района;
  • Водохранилище на реке Малая Ембулатовка у села Сулуколь района Байтерек; 
  • Водохранилище Жаскайрат Жанибекского района.

Также спикер отметил, что по 8 объектам планируют разработать проектно-сметную документацию по их реконструкции: 

  • Водохранилище Жаксыбай Жанибекского района;
  • Водохранилище на реке Жанакуш Шынгырлауского района;
  • Водохранилище на реке Шанды Шынгырлауского района; 
  • Водохранилище на реке Жыланды  Шынгырлауского района;
  • Водохранилище на реке Малая Ембулатовка у села Сулуколь района Байтерек; 
  • Водохранилище на реке Рубежка у села Раздольное района Байтерек; 
  • Водохранилище на реке Рубежка ниже села Рожково района Байтерек; 
  • Водохранилище на реке Березовка Бурлинского района.

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