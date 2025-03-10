Три водохранилища планируют отремонтировать в 2025 году в ЗКО

Три водохранилища планируют отремонтировать в этом году в ЗКО. Ещё на четырех водохранилищах проведут обследование.

Как рассказал заместитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Дархан Закарин, для раннего обнаружения паводка установят системы для мониторинга. Устройства будут находиться на автомобильных мостах через реки Урал, Деркул и Чаган. Стоимость проекта составила 79 миллионов тенге.

— На 2025 год запланирован ремонт на трёх водохранилищах: Чаганское, 1 Казталовское, 2 Казталовское. Также в этом году запланировано проведение многофакторного обследования на четырёх водохранилищах республиканской собственности, — пояснил Дархан Закарин.

По словам спикера, на проведение обследования девяти гидротехнических сооружений выделили 102 миллиона тенге. На сегодняшний день по шести объектам госзакупки завершены, по трём объектам госзакупки продолжаются:

Водохранилище на реке Солянка Теректинского района;

Водохранилище Аяк на реке Уленти Акжайыкского района;

Водохранилище на балке Муратсай Бокейординского района;

Водохранилище на реке Рубежка у села Раздольное района Байтерек;

Водохранилище на реке Барбастау у села Покатиловка Теректинского района;

Водохранилище на реке Барбастау у села Жана Омир Теректинского района;

Водохранилище на реке Барбастау у села Кемер Теректинского района;

Водохранилище на реке Малая Ембулатовка у села Сулуколь района Байтерек;

Водохранилище Жаскайрат Жанибекского района.

Также спикер отметил, что по 8 объектам планируют разработать проектно-сметную документацию по их реконструкции: