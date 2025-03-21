Три знака зодиака переживут разочарование в конце недели

Дайте себе время пережить этот момент, и вскоре станет легче.

Рак

Возможно, разговор с близким человеком заставит вас пересмотреть свое отношение к ситуации, а какие-то воспоминания неожиданно всколыхнут старые чувства. Главное, позволить эмоциям выйти наружу.

Скорпион

В конце недели появится ощущение, что вы слишком много вложили в кого-то или что-то, а в ответ получили не то, на что рассчитывали. Дайте себе время пережить этот момент, и вскоре станет легче.

Рыбы

Возможно, вы столкнетесь с недопониманием со стороны окружающих или почувствуете, что вас недостаточно ценят. Помните, что это лишь временные переживания.

Ранее сообщалось, что четыре знака зодиака ждет расцвет в середине весны.



