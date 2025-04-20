Трое детей насмерть отравились газом на юге Казахстана

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, трагедия произошла 19 апреля в Меркенском районе Жамбылской области. Трое девочек отравились газом и скончались. Утром того дня, мать детей закрыла их и ушла по делам. Вернувшись к вечеру женщина почувствовала запах газа. Девочки в это время уже были без сознания. Мать отвезла детей в больницу, однако те не приходя в сознание скончались в реанимации. Девочкам было 3, 5 и 7 лет.

Информацию подтвердили в районном акимате. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии. С родными девочек работают специалисты.