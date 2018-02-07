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Происшествия

Трое несовершеннолетних были изнасилованы в ЗКО в 2017 году

Все три виновника были осуждены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Берика АЙМУРЗИНА, всего в прошлом году было зарегистрировано три случая изнасилования несовершеннолетних. - Все три факта рассмотрены судом и виновным лицам определено наказание в виде лишения свободы, - пояснили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что чаще всего изнасилования несовершеннолетних происходят в семьях пострадавших. Также в суде рассматриваются дела о попытке совершения изнасилования. Последний подобный случай произошел месяц назад в Чинги
gorod
Трое несовершеннолетних были изнасилованы в ЗКО в 2017 году
Все три виновника были осуждены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Берика АЙМУРЗИНА, всего в прошлом году было зарегистрировано три случая изнасилования несовершеннолетних. - Все три факта рассмотрены судом и виновным лицам определено наказание в виде лишения свободы, - пояснили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что чаще всего изнасилования несовершеннолетних происходят в семьях пострадавших. Также в суде рассматриваются дела о попытке совершения изнасилования. Последний подобный случай произошел месяц назад в Чингирлауском районе.
Изнасилование

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