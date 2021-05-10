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Происшествия Социум

Трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Уральске

Виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло 10 мая около 1.00 перед мостом в поселке Деркул. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, неизвестный мужчина за рулем легковой автомашины не уступил дорогу ВАЗ-21154, который двигался по главной дороге. – Произошло столкновение двух машин. После чего виновник ДТП скрылся в места происшествия, позже полицейским удалось задержать его на пересечении улиц Тайманова и Маметовой, - сообщили в полиции. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в результате аварии пост
Арайлым Усербаева
Трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Уральске
Виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Годовалая малышка пострадала в ДТП в Уральске
Годовалая малышка пострадала в ДТП в Уральске
ДТП произошло 10 мая около 1.00 перед мостом в поселке Деркул. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, неизвестный мужчина за рулем легковой автомашины не уступил дорогу ВАЗ-21154, который двигался по главной дороге. – Произошло столкновение двух машин. После чего виновник ДТП скрылся в места происшествия, позже полицейским удалось задержать его на пересечении улиц Тайманова и Маметовой, - сообщили в полиции. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в результате аварии пострадали четыре человека, среди которых годовалая девочка. Все они находились в автомашине ВАЗ-21154. – Ребенок доставлен в областную детскую многопрофильную больницу, где врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей. После оказания медпомощи отправлена на амбулаторное лечение. Еще трое взрослых доставлены в областную многопрофильную больницу. 47-летняя женщина получила ушибы грудной клетки и плечевого сустава, 23-летняя девушка получила гематому лобной области. После осмотра направлена на амбулаторное лечение. У 47-летнего мужчины выявлен ушиб височной области, - сообщили в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО
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