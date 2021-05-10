Трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Уральске

Виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло 10 мая около 1.00 перед мостом в поселке Деркул. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, неизвестный мужчина за рулем легковой автомашины не уступил дорогу ВАЗ-21154, который двигался по главной дороге. – Произошло столкновение двух машин. После чего виновник ДТП скрылся в места происшествия, позже полицейским удалось задержать его на пересечении улиц Тайманова и Маметовой, - сообщили в полиции. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в результате аварии пост