Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)

Травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек, среди которых трехлетняя девочка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла 24 марта на автодороге Кандыагаш-Эмба-Шалкар. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 40-летний водитель автомашины "Лада Приора" ехал со стороны города Эмба в город Кандыагаш. – Недалеко от поселка Изимбет, совершая обгон, водитель столкнулся с другой автомашиной "Лада Приора". В результате ДТП водитель, 32-летняя женщина и 14-летний мальчик скончались на месте ДТП, а трехлетняя девочка госпитализирована в ЦР