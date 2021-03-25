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Социум

Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)

Травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек, среди которых трехлетняя девочка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла 24 марта на автодороге Кандыагаш-Эмба-Шалкар. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 40-летний водитель автомашины "Лада Приора" ехал со стороны города Эмба в город Кандыагаш. – Недалеко от поселка Изимбет, совершая обгон, водитель столкнулся с другой автомашиной "Лада Приора". В результате ДТП водитель, 32-летняя женщина и 14-летний мальчик скончались на месте ДТП, а трехлетняя девочка госпитализирована в ЦР
Арайлым Усербаева
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)
Травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек, среди которых трехлетняя девочка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)
Трагедия произошла 24 марта на автодороге Кандыагаш-Эмба-Шалкар. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 40-летний водитель автомашины "Лада Приора" ехал со стороны города Эмба в город Кандыагаш. – Недалеко от поселка Изимбет, совершая обгон, водитель столкнулся с другой автомашиной "Лада Приора". В результате ДТП водитель, 32-летняя женщина и 14-летний мальчик скончались на месте ДТП, а трехлетняя девочка госпитализирована в ЦРБ города Эмба. Кроме того, водитель и шесть пассажиров другой автомашины были госпитализированы в больницу, где 51-летняя пассажирка скончалась не приходя в сознание, - сообщили в полиции. По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". – Департамент полиции Актюбинской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, ведь от ваших необдуманных действий можете пострадать вы и другие участники дорожного движения. Помните –дорога ошибок не прощает! - добавили в полиции.
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (фото)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДП Актюбинской области
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