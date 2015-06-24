Трое жителей Атырау арестованы за подготовку к выезду в Сирию

Правоохранительными и органами Атырауской области пресечена противоправная деятельность трех жителей Атырау, которым инкриминируется пропаганда терроризма, подготовка к выезду в Сирию для участия в вооруженных конфликтах. Иллюстративное фото с сайта topwar.ru Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по данным фактам начаты досудебные расследования по признакам преступлений, предусмотренных ст. 256 ч.2 УК РК "Пропаганда терроризма", ст. 24 ч.1 УК РК, ст.172 УК РК - "Подготовка к участию в иностранных вооруженных конфликтах" и ст.259 ч.1 УК РК - "Вербовка или подготовка либо вооружение л