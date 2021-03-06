Лагеря перевоспитания в Синьцзяне — учреждения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР для принудительного содержания граждан Китая, исповедующих ислам, без проведения следствия, без решения суда, без предъявления обвинений и каких-либо ограничений срока пребывания. Иностранные правозащитные организации такие учреждения квалифицируют как китайские аналоги нацистских концентрационных лагерей с условиями содержания узников, аналогичными с условиям содержания евреев в немецких концлагерях.

Рога парнокопытного пользуются большим спросом в традиционной восточной медицине — в странах Юго-Восточной Азии за них готовы платить большие деньги. В традиционной китайской медицине рога сайгака стоят в одном ряду с рогами носорога. Казахстанские браконьеры этим пользуются: скупают рога, перепродают. Восточные медики делают из рогов сайгака лекарства для снижения температуры, при лечении лихорадок, "внутреннего метеоризма", многих заболеваний печени, в случаях комы и сильных судорог, вызванных лихорадкой, а также для ускорения адаптации к непривычным условиям жизни и улучшения "мужского здоровья". В сочетании с другими медикаментами рога сайгака употребляют для лечения головной боли, головокружения и других заболеваний.

Руководитель преступной группы - 38-летний бывший гражданин Китая. Этнический казах, родился в селе Кульджа Синьцзяно-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. В юности он занимался различным мелким бизнесом в Китае, затем продавал овощи, одежду, текстиль и посуду в Кыргызстане. Впервые он приехал в Казахстан в 2016 году – сначала в Тараз, потом пытался что-то затеять с бизнесом в Алматы, но не получилось, и через год вернулся в Китай. Однако там как раз на этот период пришлась волна гонений, по мнению властей, на слишком уж упёртых на исламе мусульман, и троих его родных братьев поместили в специальный исправительный лагерь в Синьцзяне*. И этот китаец казахского происхождения сделал свой выбор: в 2018 году он получил гражданство РК.Здесь бы заняться нормальными делами, вариантов много, но у этого человека, видимо, изначально мозги работали по-другому. В том же 2018-м он начал криминальный бизнес по продаже рогов сайгака на свою бывшую родину.Как стало известно в ходе судебного разбирательства, летом 2018 года 38-летний бывший гражданин Китая создал в Казахстане преступную группу, чтобы продавать рога сайгака китайским медикам, практикующим восточную медицину. Сначала в преступную группу вошли жители Алматы и Шымкента, потом присоединились жители Уральска, Атырау, Алматы, Кызылорды, Шымкента, Караганды, Жезказгана. Житель Шымкента вышел на людей, которые уже давно занимаются этим бизнесом. Схема была такая: они скупали рога оптом у браконьеров из вышеназванных регионов и отправляли поездом в Алматы через проводников (те не знали, что находится в коробках). Оттуда ценный груз уже переправлялся в Китай.Что касается именно нашего региона: в Атырау рога сайгака бывшему «китайцу» продавали трое жителей Кызылкогинского района, 36-летний житель Махамбетского района и 46-летний житель Индерского района. В октябре 2019 года преступная группа была задержана сотрудниками КНБ в Алматы, Актобе и Атырау. Оперативно-следственной группой в ходе обысков изъята 1 тонна 118 килограммов рогов сайги. Это означает, что варвары убивали животных, срезали рога, а туши оставляли – куда их столько девать. По расчётам специалистов, ущерб государству от незаконной деятельности ОПГ составил 5 млрд 665 млн тенге. К слову, при задержании членов преступной группы руководитель пытался дать крупную взятку, чтобы «замять» дело. Не прокатило. Уголовное дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Суд признал 12 человек виновными по статьям 262 "Создание и участие в организованной преступной группе" и 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами животных". Лидер ОПГ был приговорён к 8 годам лишения свободы, другие – к меньшим, но достаточно серьёзным срокам. Практически все подсудимые не признали свою вину и подали апелляцию в областной суд, но приговор был оставлен без изменения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.