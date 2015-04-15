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Происшествия

Трое жителей ЗКО осуждены за попытку присоединиться к группировке «Исламское государство»

Иллюстративное фото с сайта barnaul.sibnovosti.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Как стало известно, трое жителей нашей области, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, планировали выехать в Сирийско-Иранский регион для присоединения к членам группировки «Исламское государство» и принятия участия в боевых действиях против правительственных структур Сирии и Ирака. Для этого они изучали радикальную религиозную литературу с призывами джихада, пособие по изготовлению мобильного детонатора. Кроме того, с помощью интернета подде
Анэль Кайнеденова
Трое жителей ЗКО осуждены за попытку присоединиться к группировке «Исламское государство»
Иллюстративное фото с сайта barnaul.sibnovosti.ru
Иллюстративное фото с сайта barnaul.sibnovosti.ru
Иллюстративное фото с сайта barnaul.sibnovosti.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Как стало известно, трое жителей нашей области, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, планировали выехать в Сирийско-Иранский регион для присоединения к членам группировки «Исламское государство» и принятия участия в боевых действиях против правительственных структур Сирии и Ирака. Для этого они изучали радикальную религиозную литературу с призывами джихада, пособие по изготовлению мобильного детонатора. Кроме того, с помощью интернета поддерживали связь с жителями области, участвующими в террористической деятельности в Сирии, где обсуждали время прохождения подготовки к боевым действиям и возможности скорейшего прибытия к ним. 11 ноября прошлого года они были задержаны сотрудниками пограничной службы после незаконного пересечения в ночное время государственной границы Казахстан вне установленного пункта пропуска. 14 апреля приговором Уральского городского все подсудимые были признаны виновными, и было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
суд жители ЗКО

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