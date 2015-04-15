Трое жителей ЗКО осуждены за попытку присоединиться к группировке «Исламское государство»

Иллюстративное фото с сайта barnaul.sibnovosti.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Как стало известно, трое жителей нашей области, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, планировали выехать в Сирийско-Иранский регион для присоединения к членам группировки «Исламское государство» и принятия участия в боевых действиях против правительственных структур Сирии и Ирака. Для этого они изучали радикальную религиозную литературу с призывами джихада, пособие по изготовлению мобильного детонатора. Кроме того, с помощью интернета подде