Иллюстративное фото с сайта portal-accent.ru Вооруженные грабители ворвались в квартиру, где находились две женщины и мужчина, приставив к одному из членов семьи нож, забрали наличные деньги в сумме 197 500 тенге. - В отношении грабителей следственный судья суда № 2 города Атырау санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.1,3,4 ч.2ст.192 УК Республики Казахстан "Разбой". Следственные мероприятия продолжаются, - сообщили в пресс-службе суда №2 г.Атырау.