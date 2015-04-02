Тройняшки из Бразилии вышли замуж в один день

Сестры-тройняшки Рафаэла, Рошель и Тагиан Бини из бразильского города Пасу-Фунду вышли замуж в один день, проведя совместную свадебную церемонию. 29-летние невесты были одеты в почти идентичные свадебные платья и отдали предпочтение одинаковым прическам и макияжу. Их женихи также надели одинаковые костюмы и сделали похожие прически. Как рассказали будущие мужья тройняшек, они боялись перепутать будущих жен у алтаря, однако им удалось этого избежать. Источник: mirfactov.com