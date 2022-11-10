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Происшествия

Трубу прорвало в Алматы

Вода бьёт фонтаном. Кадр с видео kris.p.original в Instagram Прорыв трубы произошёл на пересечении улиц Гоголя и Шарипова. Столб воды высотой несколько метров сняли очевидцы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Специально для КрисПи | Основа (@kris.p.original) В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили, что на месте работают аварийные службы. Специалисты занимаются ликвидацией аварии, задействованы мотопомпы. Подробную информацию обещают предоставить позже. В управлении здравоохранения сообщили, что информация о пострадавших пока не поступала. Мы дорожим каждым наш
Дана Рахметова
Трубу прорвало в Алматы
Вода бьёт фонтаном.
Трубу прорвало в Алматы
Трубу прорвало в Алматы
Кадр с видео kris.p.original в Instagram Прорыв трубы произошёл на пересечении улиц Гоголя и Шарипова. Столб воды высотой несколько метров сняли очевидцы.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Публикация от Специально для КрисПи | Основа (@kris.p.original)

В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили, что на месте работают аварийные службы. Специалисты занимаются ликвидацией аварии, задействованы мотопомпы. Подробную информацию обещают предоставить позже. В управлении здравоохранения сообщили, что информация о пострадавших пока не поступала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы труба

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