Трубу прорвало в Алматы

Вода бьёт фонтаном. Кадр с видео kris.p.original в Instagram Прорыв трубы произошёл на пересечении улиц Гоголя и Шарипова. Столб воды высотой несколько метров сняли очевидцы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Специально для КрисПи | Основа (@kris.p.original) В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили, что на месте работают аварийные службы. Специалисты занимаются ликвидацией аварии, задействованы мотопомпы. Подробную информацию обещают предоставить позже. В управлении здравоохранения сообщили, что информация о пострадавших пока не поступала. Мы дорожим каждым наш