Трудовая книжка казахстанцев стала электронной

Новый раздел - «Трудовая деятельность» - был добавлен в личном кабинете портала eGov.kz, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации АО «Национальные информационные технологии», теперь у пользователей портала «Электронного правительства» есть возможность просмотреть все трудовые договоры, которые были заключены между ним и работодателем. Информация доступна в личном кабинете, в разделе «Трудовая деятельность». Информационной системой, предоставляющей данные по трудовым договорам, является АИС «Организация обработки платежей» Министерства труда и