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Социум

Трудовая книжка казахстанцев стала электронной

Новый раздел - «Трудовая деятельность» - был добавлен в личном кабинете портала eGov.kz, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации АО «Национальные информационные технологии», теперь у пользователей портала «Электронного правительства» есть возможность просмотреть все трудовые договоры, которые были заключены между ним и работодателем. Информация доступна в личном кабинете, в разделе «Трудовая деятельность». Информационной системой, предоставляющей данные по трудовым договорам, является АИС «Организация обработки платежей» Министерства труда и
Дана Рахметова
Трудовая книжка казахстанцев стала электронной
Новый раздел - «Трудовая деятельность» - был добавлен в личном кабинете портала eGov.kz, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации АО «Национальные информационные технологии», теперь у пользователей портала «Электронного правительства» есть возможность просмотреть все трудовые договоры, которые были заключены между ним и работодателем. Информация доступна в личном кабинете, в разделе «Трудовая деятельность». Информационной системой, предоставляющей данные по трудовым договорам, является АИС «Организация обработки платежей» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. То есть, пользователь видит ту информацию, которая подтягивается из данной информационной системы. Напомним, что для получения данной информации необходимо быть зарегистрированным на портале eGov.kz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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