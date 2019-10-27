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Социум

Труп мужчины обнаружен после пожара в ЗКО

Пожар произошел сегодня, 27 октября, в 10.28 в п.Серебряково, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил сотрудник управления ЧС г. Уральска Ерлан Айткалиев, в частном жилом доме произошел пожар на площади 2 кв.м. - Горели деревянные полы и диван. Сообщений на номера 101 и 112 не поступало. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1968 года рождения. Предположительно отравление угарным газом. Причина пожара устанавливается, - рассказал Ерлан Айткалиев. На место выезжали 4 сотрудника и 1 единица техники ДЧС, 3 работника и 1 единица техники БСМП, 5 сотрудников следственно-оперативной
Дана Рахметова
Труп мужчины обнаружен после пожара в ЗКО
Пожар произошел сегодня, 27 октября, в 10.28 в п.Серебряково, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил сотрудник управления ЧС г. Уральска Ерлан Айткалиев, в частном жилом доме произошел пожар на площади 2 кв.м. - Горели деревянные полы и диван. Сообщений на номера 101 и 112 не поступало. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1968 года рождения. Предположительно отравление угарным газом. Причина пожара устанавливается, - рассказал Ерлан Айткалиев. На место выезжали 4 сотрудника и 1 единица техники ДЧС, 3 работника и 1 единица техники БСМП, 5 сотрудников следственно-оперативной группы.
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Пожар

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