Труп мужчины обнаружили на месте пожара в ЗКО

Еще один мужчина получил термический ожог лица и обеих ног, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Пожар произошел 20 октября около 4.00 в поселке Таловая района Байтерек. Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, горел частный дом на площади 80 квадратных метров. – Произошло частичное обрушение кровли. На месте пожара обнаружен труп 42-летнего мужчины. Еще одного 48-летнего мужчину бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу. У него термический ожог второй степени лица и обеих ног. Ликвидировать пожар удалось в 10.20, - со