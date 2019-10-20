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Социум

Труп мужчины обнаружили на месте пожара в ЗКО

Еще один мужчина получил термический ожог лица и обеих ног, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Пожар произошел 20 октября около 4.00 в поселке Таловая района Байтерек. Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, горел частный дом на площади 80 квадратных метров. – Произошло частичное обрушение кровли. На месте пожара обнаружен труп 42-летнего мужчины. Еще одного 48-летнего мужчину бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу. У него термический ожог второй степени лица и обеих ног. Ликвидировать пожар удалось в 10.20, - со
Арайлым Усербаева
Труп мужчины обнаружили на месте пожара в ЗКО
Еще один мужчина получил термический ожог лица и обеих ног, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Пожар произошел 20 октября около 4.00 в поселке Таловая района Байтерек. Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, горел частный дом на площади 80 квадратных метров. – Произошло частичное обрушение кровли. На месте пожара обнаружен труп 42-летнего мужчины. Еще одного 48-летнего мужчину бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу. У него термический ожог второй степени лица и обеих ног. Ликвидировать пожар удалось в 10.20, - сообщил Нуралы Мусиев. Стоит отметить, что на месте ЧП работали шесть пожарных и две единицы техники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Пожар труп дом

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