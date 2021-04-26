Труп мужчины обнаружили в подъезде многоэтажного дома в Уральске

Тело обнаружили жители дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 14.36 в подъезде дома №16 по Молдагуловой жители многоэтажки обнаружили труп мужчины. Им оказался 38-летний житель города. – Гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки наркотиками. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с