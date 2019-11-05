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Происшествия Социум

Труп пожилой женщины обнаружен на месте пожара в ЗКО

Пожар произошел 5 ноября около 5.30 в частном доме поселка Дарьинск района Байтерек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, вызов на пульт противопожарной службы поступил 5 ноября в 5.45. – В частном доме горела мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На месте пожара обнаружен труп 95-летней пожилой женщины. Пожар удалось полностью ликвидировать в 6.40. На месте ЧП работали три пожарных и одна единица техники. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщил
Арайлым Усербаева
Труп пожилой женщины обнаружен на месте пожара в ЗКО
Пожар произошел 5 ноября около 5.30 в частном доме поселка Дарьинск района Байтерек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, вызов на пульт противопожарной службы поступил 5 ноября в 5.45. – В частном доме горела мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На месте пожара обнаружен труп 95-летней пожилой женщины. Пожар удалось полностью ликвидировать в 6.40. На месте ЧП работали три пожарных и одна единица техники. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщил Нуралы Мусиев. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, во время пожара пострадала еще одна женщина. – 70-летняя женщина получила отравление угарным газом средней степени тяжести и была госпитализирована в районную больницу, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пожар труп дом

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