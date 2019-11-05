Труп пожилой женщины обнаружен на месте пожара в ЗКО

Пожар произошел 5 ноября около 5.30 в частном доме поселка Дарьинск района Байтерек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, вызов на пульт противопожарной службы поступил 5 ноября в 5.45. – В частном доме горела мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На месте пожара обнаружен труп 95-летней пожилой женщины. Пожар удалось полностью ликвидировать в 6.40. На месте ЧП работали три пожарных и одна единица техники. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщил