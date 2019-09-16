Фото из архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, площадь пожара составила 48 квадратных метров. – Пожар произошел в частном жилом доме, на месте был обнаружен труп 44-летней женщины. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. На месте ЧП работали четыре пожарных и одна единица техники. Пожар был полностью ликвидирован в 2.42, - сообщил Нуралы Мусиев. Еще один пожар произошел 16 сентября около 2.00 в городе Уральск. В доме по улице Даумова горела кровля частного жилого дома и пристроенный к дому гараж. – Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Кроме строений при пожаре была повреждена легковая машина марки "Шкода". Кроме этого, пожарные вытащили из гаража три кислородных баллона и автомашину марки "Тойота Прадо". На месте пожара работали 16 пожарных и четыре единицы техники, - сообщил Нуралы Мусиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.