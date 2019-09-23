За совершение убийства осужден 27-летний мужчина, еще двое получили тюремный срок за недонесение о преступлении, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 23 сентября в специализированном межрайонном уголовном суде был вынесен приговор в отношении троих жителей Уральска. 27-летний Алтынбек Бимуратов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 99 УК РК "Убийство" и 188 УК РК "Кража". Ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, он должен будет выплатить потерпевшей стороне 4,1 млн тенге в качестве морального и материального ущерба. 26-летний Нурсултан Кенесов и 21-летний Адильбек Жардемов также были признаны виновными по статье 432 УК РК "Укрывательство преступления" и теперь проведут два года в УИС средней безопасности, хотя во время судебных разбирательств оба были под домашним арестом. Их взяли под стражу прямо в зале суда. Трагедия произошла 15 апреля 2019 года. Из материалов дела следует, что между Алтынбеком Бимуратовым и 46-летней Жанар Нургазиевой произошел конфликт на почве денег. – Осужденный и потерпевшая состояли в тесных отношениях. 15 апреля на съемной квартире между ними произошел конфликт. Нургазиева начала требовать от Бимуратова деньги, которые она ранее ему одолжила. Во время ссоры женщина ударила Бимуратова сумкой и собиралась покинуть квартиру. Однако мужчина подошел к ней сзади и начал душить в течение 3-4 минут, вследствие чего женщина скончалась на месте. Вместо того, чтобы вызвать скорую и полицию, Алтынбек Бимуратов украл из сумки Нургазиевой сотовый телефон и 502 тысячи тенге. Потом он позвонил своим знакомым Нурсултану Кенесову и Адильбеку Жардемову и вызвал их на место преступления, - зачитал судья Бакыт Ермаханов. Далее, по словам судьи, приехавшие на место преступления Кенесов и Жардемов увидели труп женщины, но также никуда не стали сообщать об этом. Бимуратов дал им 30 тысяч тенге и попросил купить большие сумки. – 16 апреля Кенесов и Жардемов поехали на центральный рынок, купили две вместительные сумки, приехали в квартиру, сложили тело женщины в сумки и вызвали такси. Приехавшими таксистами оказались студенты вуза, которым мужчины сказали, что перевозят мясо сайгака. Изначально таксисты не согласились перевозить груз, но Кенесов и Жардемов уговорили их, заплатив при этом 30 тысяч тенге. Далее они вывезли тело за город и бросили в безлюдном месте, забросав сумку ветками. Хочется отметить, что Бимуратов является уроженцем Кызылординской области и плохо ориентировался в Уральске. Поэтому место, куда отвезти труп, выбирали его сообщники, - рассказал Бакыт Ермаханов. При вынесении приговора судья учел тот факт, что у Бимуратова есть двое несовершеннолетних детей, Кенесов воспитывает одного ребенка, а также молодой возраст Жардемова. – Бимуратов вину свою признал частично, заявив при этом, что не хотел убивать женщину. Кенесов и Жардемов заявили, что Бимуратов им угрожал убийством и поэтому они не доложили о преступлении. Хотя у них была возможность позвонить в полицию. Таксисты, перевозившие тело, проходили по делу в качестве свидетелей, так как они не знали, что в сумке находится труп женщины, - добавил судья. Напомним, 45-летняя Жанаргуль Нургазиева пропала 15 апреля около 11.00. При себе женщина имела документы, телефон и крупную сумму денег. 17 апреля она была обнаружена мертвой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА