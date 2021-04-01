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Социум

Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию

Весь этот мусор работникам ТОО "Батыс су арнасы" приходится чистить вручную, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 31 марта аким области Гали Искалиев проинспектировал ход работы на базе ТОО "Батыс су арнасы". Первым пунктом проверки стал Каменский групповой водопровод, куда входит Серебряковское месторождение подземных вод. Оно было введено в эксплуатацию в 1981 году. Из 21 скважины работают 15. – Сейчас проводится реконструкция водозабора, цель - увеличить добычи воды для обеспечения питьевой водой часть Уральска и района Байтерек. Мы планируем увеличить объем добычи воды до 39 тысяч к
Арайлым Усербаева
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Весь этот мусор работникам ТОО "Батыс су арнасы" приходится чистить вручную, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
31 марта аким области Гали Искалиев проинспектировал ход работы на базе ТОО "Батыс су арнасы". Первым пунктом проверки стал Каменский групповой водопровод, куда входит Серебряковское месторождение подземных вод. Оно было введено в эксплуатацию в 1981 году. Из 21 скважины работают 15. – Сейчас проводится реконструкция водозабора, цель - увеличить добычи воды для обеспечения питьевой водой часть Уральска и района Байтерек. Мы планируем увеличить объем добычи воды до 39 тысяч кубов в сутки, сейчас добывается лишь девять тысяч, будем также строить станцию по доработке воды. Стоимость проекта - 63 миллиона тенге, ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ - 2,4 миллиарда тенге. Часть добытой воды идет в город Уральск, часть - в пригородные поселки. Протяженность группового водопровода составляет 91 километр, развилка идет в поселок Зачаганск и в сторону района Байтерек, мы обеспечиваем водой 16 населенных пунктов, всего шесть тысяч абонентов. За прошлый год подали 775 тысяч кубометров воды, - рассказал начальник Каменского производственного участка Сергей Сементьев. Аким города Абат Шыныбеков отметил, что Серебряковское месторождение сейчас находится в коммунальной собственности и передано в доверительное управление ЗКФ РГП "Казводхоз". – Прошлым летом у нас были проблемы с водоснабжением, здесь добывалось всего тысяча кубометров воды в сутки. В этом году если возникнут проблемы с нехваткой воды в Урале, то мы подготовили запасной вариант. Здесь мы пробурили одну скважину, до лета планируем пробурить еще две скважины. Тогда мы получим дополнительный поток воды до 2,5 тысячи кубометров воды для Зачаганска. Сейчас объявлен конкурс на реконструкцию Каменского группового водопровода, предусмотрена установка резервуаров. Проект находится на обсуждении, из подрядчиков в конкурсе участвуют ТОО "Уралводпроект", алматинские и шымкентские компании, - рассказал Абат Шыныбеков. Далее глава региона ознакомился с ходом ремонтных работ канализационной насосной станции по улице Исатая-Махамбета. Сюда попадают основные стоки в городе. – Внизу все забито грязью, поэтому она требует реконструкции. После реконструкции здесь будет машинный зал, установлены насосы, приемные камеры с автоматическими решетками, которые будут автоматически дробить мусор. Отходы сюда приходят всевозможные: дорожные знаки, шлаки, камни, трупы животных и даже свежайший навоз. Все это сейчас чистится вручную, по режиму положено чистить каждый час, а в часы пик - каждые 15 минут. Но сейчас мы чистим раз в сутки из-за того, что в 2016 году у нас погибли люди, по технике безопасности должны присутствовать минимум 3 человека. Люди, чтобы мусор не таскать, открывают колодцы и прямо туда кидают его, - рассказал руководитель ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев. Гали Искалиев отметил, что у населения проблем с водой возникать не должно, а также поручил руководству ТОО "Батыс су арнасы" оптимизировать расходы и уменьшить количество сверхнормативных потерь. – Работу трех субъектов естественных монополий я буду сам контролировать. Мы должны выполнить то, что обещали, в этом году проблем с водой быть не должно. Определенная работа проводится, есть небольшое опоздание, но в целом сложностей быть не должно. Большие средства на это мы выделяем, и еще будем выделять. Реконструкция Каменского группового водопровода будет стоить 2,4 миллиарда тенге, таким образом мы обеспечим водой Зачаганск, несколько сел района Байтерек и новый микрорайон Акжайык. Реконструкция КНС будет стоить три миллиарда тенге, еще нужно заменить канализационные трубы по городу, технику надо покупать, скважины надо бурить. Выделяем на это огромные средства. Надо искать частных инвесторов, которые по ГЧП готовы управлять КОСами в Уральске и в Аксае. Руководству ТОО "Батыс су арнасы" необходимо оптимизировать свои расходы, но не за счет зарплаты сотрудников, у них итак маленькая зарплата, - заявил Гали Искалиев. Кроме этого, аким области возмутился количеством мусора, который сливают в канализационные стоки. – Мусор забивает сети и это приводит к большим авариям, на устранение которых тратятся миллиарды, а устраняются они за счет бюджета, за счет населения, - добавил Гали Искалиев.
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию
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канализация водоснабжение

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