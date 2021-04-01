Трупы животных, дорожные знаки и камни. Аким ЗКО возмутился тем, что попадает в канализацию

Весь этот мусор работникам ТОО "Батыс су арнасы" приходится чистить вручную, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 31 марта аким области Гали Искалиев проинспектировал ход работы на базе ТОО "Батыс су арнасы". Первым пунктом проверки стал Каменский групповой водопровод, куда входит Серебряковское месторождение подземных вод. Оно было введено в эксплуатацию в 1981 году. Из 21 скважины работают 15. – Сейчас проводится реконструкция водозабора, цель - увеличить добычи воды для обеспечения питьевой водой часть Уральска и района Байтерек. Мы планируем увеличить объем добычи воды до 39 тысяч к