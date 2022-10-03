– Со слов родителей, мальчик с рождения не получал соответствующее лечение, ему не проводили операцию. Ребёнок не посещал детский сад, так как родители боялись за его здоровье, - сообщили в пресс-службе больницы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Казталовской районной больнице, в медучреждение обратились родители трёхлетнего мальчика. Малыш появился на свет с шестью пальцами на правой руке. В медицине это называется полидактилией. Причиной возникновения такой патологии врачи называют генетические мутации либо влияние окружающей среды.Бесплатную операцию по удалению лишнего пальца провёл исполняющий обязанности директора Казталовской районной больницы Зинур Саткеш. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Операция проводилась под местной анестезией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.