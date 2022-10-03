Операция прошла успешно, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, передаёт портал «Мой ГОРОД». Трехлетнему малышу из ЗКО удалили лишний палец на руке Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Казталовской районной больнице, в медучреждение обратились родители трёхлетнего мальчика. Малыш появился на свет с шестью пальцами на правой руке. В медицине это называется полидактилией. Причиной возникновения такой патологии врачи называют генетические мутации либо влияние окружающей среды.
– Со слов родителей, мальчик с рождения не получал соответствующее лечение, ему не проводили операцию. Ребёнок не посещал детский сад, так как родители боялись за его здоровье, - сообщили в пресс-службе больницы.
Бесплатную операцию по удалению лишнего пальца провёл исполняющий обязанности директора Казталовской районной больницы Зинур Саткеш. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Операция проводилась под местной анестезией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.