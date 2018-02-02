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Социум

Тщательнее отбирать рыбинспекторов на работу предложил аким Атырауской области

При этом после четырех лет работы руководители районных уровней должны менять место работы, чтобы снизить коррупционные риски, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Курмангазинском районе Нурлан НОГАЕВ провел кустовое совещание, посвященное проблемам в рыбной отрасли региона. Участие в мероприятии приняли представители профильных государственных органов, правоохранительной сферы, а также руководители рыболовецких кооперативов. Основными темами в ходе совещания стало регулирование рыбного промысла и борьба с незаконным выловом рыбы. В ходе совещания был поднят вопрос обеспечения кадрами
gorod
Тщательнее отбирать рыбинспекторов на работу предложил аким Атырауской области
При этом после четырех лет работы руководители районных уровней должны менять место работы, чтобы снизить коррупционные риски, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
В Курмангазинском районе Нурлан НОГАЕВ провел кустовое совещание, посвященное проблемам в рыбной отрасли региона. Участие в мероприятии приняли представители профильных государственных органов, правоохранительной сферы, а также руководители рыболовецких кооперативов. Основными темами в ходе совещания стало регулирование рыбного промысла и борьба с незаконным выловом рыбы. В ходе совещания был поднят вопрос обеспечения кадрами правоохранительных и контролирующих органов. Аким Атырауской области призвал руководителей тщательнее подходить к отбору специалистов, так как именно они выступают на первой линии борьбы с браконьерством. И если работа не приносит своих результатов, то этому есть определенные объяснения. - Значит, есть основания полагать, что они в сговоре с этими браконьерами, у них совершенно нет желания работать. И если это на самом деле так, тогда надо освобождать их, привлекать таких людей, кто будет работать, кто будет принимать на себя обязательства и ответственность, -  сказал Нурлан НОГАЕВ. По итогам совещания глава региона озвучил перед руководителями госорганов ряд задач. Самая главная из них - это усиление борьбы с браконьерством, также было поручено подготовить предложение об открытии дополнительных отделов водной полиции и рыбинспекции в районах области.
Ерлан ОМАРОВ
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