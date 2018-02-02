Тщательнее отбирать рыбинспекторов на работу предложил аким Атырауской области

При этом после четырех лет работы руководители районных уровней должны менять место работы, чтобы снизить коррупционные риски, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Курмангазинском районе Нурлан НОГАЕВ провел кустовое совещание, посвященное проблемам в рыбной отрасли региона. Участие в мероприятии приняли представители профильных государственных органов, правоохранительной сферы, а также руководители рыболовецких кооперативов. Основными темами в ходе совещания стало регулирование рыбного промысла и борьба с незаконным выловом рыбы. В ходе совещания был поднят вопрос обеспечения кадрами