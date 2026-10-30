Цифровые двойники городской инфраструктуры: новый этап цифровой трансформации Казахстана

В послании президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана вопросы цифровизации, внедрения искусственного интеллекта и повышения эффективности государственного управления занимают важное место. Одним из перспективных направлений цифровой трансформации является создание цифровых двойников городской инфраструктуры, способных изменить подходы к планированию, эксплуатации и развитию современных городов.

Обычными электронными картами сейчас никого не удивишь, а вот виртуальные копии целых городов уже становятся реальностью. Что такое цифровой двойник городской среды, чем он отличается от привычных схем и как ИИ помогает прогнозировать изменения в инфраструктуре рассказала проректор КазИИТУ по цифровизации, профессор, иностранный член Российской академии наук Жанар Дусказиева.

- Цифровой двойник города - это интеллектуальная цифровая модель городской среды, которая объединяет информацию о зданиях, дорогах, инженерных коммуникациях, транспортных потоках, системах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и других объектах инфраструктуры. В отличие от обычной электронной карты, такая модель может использовать данные датчиков, геоинформационных систем, беспилотных технологий и алгоритмов искусственного интеллекта для анализа текущей ситуации и прогнозирования возможных изменений, - рассказывает эксперт.

Жанар Дусказиева отметила, что внедрение цифровых двойников открывает новые возможности для повышения эффективности управления городским хозяйством. Например, анализ состояния тепловых и водопроводных сетей позволит выявлять потенциально аварийные участки, планировать ремонтные работы и рационально распределять финансовые ресурсы. Моделирование транспортных потоков поможет определять проблемные перекрёстки, оптимизировать движение общественного транспорта и снижать транспортную нагрузку. При проектировании новых жилых районов цифровые модели позволят заранее оценивать потребности населения в школах, медицинских учреждениях, дорогах и инженерных коммуникациях.

- Особую актуальность данное направление приобретает для региональных центров Казахстана, в том числе города Уральска. Разработка цифровой модели городской инфраструктуры могла бы объединить данные различных коммунальных служб и государственных организаций, обеспечивая более комплексный подход к управлению территорией. Это позволило бы не только оперативнее реагировать на возникающие проблемы, но и переходить от устранения последствий аварий к их предупреждению, - отмечает спикер.

По словам профессора, важную роль в реализации подобных инициатив могут сыграть университеты и научно-исследовательские организации. Казахстанский университет инноваций и телекоммуникационных систем (QAZIITU University) обладает возможностями для развития прикладных исследований в области искусственного интеллекта, информационных технологий и цифровых решений. Участие университетских лабораторий в создании отдельных элементов цифрового двойника города могло бы включать разработку интеллектуальных систем мониторинга, анализ больших данных, прогнозирование технического состояния инфраструктуры и визуализацию городских процессов.

- Практическая реализация таких проектов предполагает поэтапную работу: формирование единой цифровой базы данных, создание трёхмерных моделей объектов, интеграцию информации коммунальных служб, внедрение аналитических алгоритмов и организацию взаимодействия между акиматом, предприятиями и научными организациями. При этом необходимо уделять особое внимание достоверности данных, информационной безопасности и защите персональной информации, - подчеркивает эксперт.

Создание цифровых двойников также соответствует задачам устойчивого развития городов, рационального использования ресурсов и формирования комфортной городской среды. Интеллектуальные технологии способны поддерживать экологический мониторинг, контроль состояния общественных пространств и реализацию инициатив в рамках концепции «Таза Қазақстан».

- Таким образом, цифровой двойник городской инфраструктуры представляет собой перспективный инструмент модернизации государственного и муниципального управления. Его внедрение позволит объединить цифровые технологии, научные разработки и практические потребности населения. Для Казахстана развитие данного направления открывает возможности формирования интеллектуальных городов, в которых решения принимаются на основе объективных данных, а инновации служат повышению безопасности, эффективности городской инфраструктуры и качества жизни граждан, - подытожила Жанар Дусказиева.

Цифровой двойник - это не просто виртуальное отображение города, а основа перехода к прогнозному, интеллектуальному и научно обоснованному управлению городской средой.